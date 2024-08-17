﻿禁藥醜聞發酵　美國或失奧運主辦權

6月25日，美國反興奮劑機構（USADA）首席執行官泰加特出席聽證會，大肆炒作中國游泳運動員藥檢陽性話題。圖源：路透社 中評社北京8月17日電／據大公報報導，巴黎奧運會已經結束，但美國反興奮劑機構（USADA）多年來允許部分運動員使用禁藥的醜聞正愈演愈烈。美國獨立調查記者本.諾頓（Ben Norton）早前在社交平台發布影片，詳細披露USADA是如何允許部分運動員使用違禁藥物，並將他們招募為線人，以此監視其他外國運動員。諾頓15日批評美國反興奮劑機構在禁藥問題上採用雙重標準，認為事件若進一步發酵，美國可能會因興奮劑醜聞被禁止舉辦洛杉磯奧運會。



美國獨立調查記者本.諾頓15日接受央視專訪時表示，美國反興奮劑機構允許運動員作弊，是一個“非常大的醜聞”，相當於美國當局實際上允許運動員違反反興奮劑規則，“極具諷刺意味”。諾頓指出，USADA聲稱自己是一個獨立的非政府組織，當中存在誤導。實際上，USADA由美國政府資助，並由美國國會監督。



諾頓引述世界反興奮劑機構（WADA）早前聲明表示，由於USADA允許服藥運動員參賽的做法，明顯違反世界反興奮劑規則，WADA已將美國提交給了一個獨立合規的國際審查委員會。任何想要參加或舉辦國際體育賽事的國家，都必須遵守反興奮劑規則，這就意味著美國可能會被禁止在2028年舉辦洛杉磯奧運會，甚至影響美國舉辦2034年鹽湖城冬季奧運會。