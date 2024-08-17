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拉脫維亞、丹麥新任駐華大使遞交國書副本
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2024-08-17 10:14:26
拉脫維亞新任駐華大使埃亨包姆斯遞交國書副本（圖源：外交部網站）
丹麥新任駐華大使孔墨客遞交國書副本（圖源：外交部網站）
中評社北京8月17日電／據外交部網站消息，2024年8月16日，外交部禮賓司司長洪磊分別接受拉脫維亞新任駐華大使埃亨包姆斯、丹麥新任駐華大使孔墨客遞交國書副本。埃亨包姆斯大使於8月9日抵華。孔墨客大使於8月14日抵華。
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