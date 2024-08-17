第五屆跨國公司領導人青島峰會亮點前瞻

8月16日，國務院新聞辦公室在北京舉行新聞發布會，商務部國際貿易談判副代表李詠箑、山東省副省長宋軍繼、商務部國際貿易經濟合作研究院副院長曲維璽、山東省商務廳廳長陳飛、青島市副市長王波介紹2024年跨國公司領導人青島峰會有關情況，並答記者問。（圖源：新華社） 中評社北京8月17日電／據新華社報導，由山東省和商務部共同主辦的第五屆跨國公司領導人青島峰會將於8月27日至29日在青島舉辦。國務院新聞辦公室8月16日舉行新聞發布會介紹有關情況。



商務部國際貿易談判副代表李詠箑說，第五屆峰會是以更大力度吸引和利用外資的具體舉措，將進一步深化峰會聚商融智、增質提效的功能，放大峰會重大國際交流合作高能級平台作用，讓跨國公司在開放交流中發現更多機遇，在務實合作中攜手共贏。



第五屆峰會將繼續沿用“跨國公司與中國”這一主題舉辦一系列活動，包括開幕式及跨國公司發展論壇、跨國公司投資交流合作會、國家部委的政策閉門會、上合示範區專題推介會以及主賓省推介活動等，將繼續發布《跨國公司在中國》系列研究報告，持續為全國各省市與跨國公司深化合作搭建務實交流平台。



“本屆峰會呈現規模大、層次高、領域新等特點。”山東省副省長宋軍繼說，截至目前，確認參會的跨國公司嘉賓有473人，包括境外嘉賓370人、境內嘉賓103人。其中，沒有參加過前四屆峰會的“新夥伴”95人，占總數的20%。全球總裁級18人、副總裁級58人，中國區總裁級142人、副總裁級152人，全球總裁數量為歷屆之最。涉及新一代信息技術、生物醫藥、新能源、高端裝備等行業的企業報名踴躍。



本屆峰會有“四個首次”：首次設計跨國公司投資交流合作會，首次組織上合示範區等功能區進行主題推介，首次安排新質生產力賦能高質量發展論壇，首次開展海洋領域創新人才專場推介。此外，峰會將聚焦山東11條標誌性產業鏈開展精準招商，安排37個貿易類項目簽約，並組織百餘場“小而准”的投資交流活動，還有20多個省級商務部門開展洽談合作。



本屆峰會將繼續發布《跨國公司在中國》系列研究報告。商務部國際貿易經濟合作研究院副院長曲維璽說，本次報告將聚焦兩個方面：一方面，系統闡述跨國公司對中國經濟增長的貢獻和獲得的收益。另一方面，從市場空間、增長動能、對外開放等角度分析推進中國式現代化為跨國公司帶來新的增長機遇，堅定跨國公司繼續深耕中國市場的信心。



黨的二十屆三中全會提出“深化外商投資促進體制機制改革”受到外資企業關注。李詠箑說，下一步商務部將推出一系列鼓勵外商投資舉措：繼續放寬外資市場准入，盡快修訂和發布新版外資准入負面清單，在全國範圍內實現製造業領域限制措施“清零”，推動在電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放；推動開展服務業擴大開放試點示範；修訂和發布《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》，進一步放寬外國投資者戰略投資上市公司的限制，拓寬外商投資渠道，引導更多優質外資進入資本市場長期投資。



山東是我國對外開放大省，高水平對外開放優勢十分明顯。青島連續12年入選“外籍人才眼中最具吸引力的中國城市”。前四屆峰會，青島與跨國公司累計簽約49個項目，總投資98.5億美元。