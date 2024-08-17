北京首條無人機物流配送航線投入運行

配送無人機飛越八達嶺長城。（圖源：人民日報） 中評社北京8月17日電／據人民日報報導，日前，為提升景區游覽體驗，增強應急保障能力，美團無人機在延慶八達嶺長城景區開通了北京首條無人機配送航線。目前，這條“空中走廊”可為降落點附近遊客提供防暑降溫、應急救援等物資的配送服務。據瞭解，這也是北京市內首次開通常態化無人機配送服務。



據介紹，該航線降落點設在八達嶺長城南城延長線的南九城樓，該區域於2023年年底面向公眾開放。為了盡量保持區域內的原始風貌，這裡不設任何商業設施，但這也讓到訪此處的遊客在補給飲用水等物資時，至少需要步行近半小時。



航線開通後，降落點附近的遊客只需在手機上下單，等待幾分鐘就能收到無人機配送的消暑商品。在滿足運載要求的前提下，無人機還可幫助降落點附近遊客購買並運送急需的防曬傘、降溫貼等防暑降溫物資。起飛點還增設了應急小藥箱，為有需要的遊客提供消毒液、淡鹽水等急救物資。



北京市延慶區相關負責人介紹，目前，延慶區已將無人機作為區域重點培育的四大產業之一，北京市首個中關村低空經濟產業園近期也落地延慶。未來，延慶將不斷豐富應用場景，在生態監測、長城保護、城市物流、支線物流、文旅體驗等6個領域拓展無人機應用。



2020年10月，延慶區獲批中國民航局首批、北京市唯一“民用無人駕駛航空試驗區”，擁有374平方公里空域，真高1098米。