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中國海軍護航編隊焦作艦、洪湖艦訪問埃及
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2024-08-17 10:48:47
中評社北京8月17日電／據人民日報報導，中國海軍第四十六批護航編隊焦作艦、洪湖艦15日抵達埃及亞歷山大港，開始為期5天的友好訪問。
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