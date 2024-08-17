瀾滄江—湄公河合作第九次外長會在泰國舉行

中評社北京8月17日電／據人民日報報導，8月16日，瀾滄江—湄公河合作第九次外長會在泰國清邁舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅和泰國外交部次長艾斯麗共同主持會議，柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達、老撾副總理兼外長沙倫賽、緬甸副總理兼外長丹穗、越南外交部副部長阮明姮出席。



王毅表示，瀾湄流域六國“同飲一江水、命運緊相連”，是天然的合作夥伴，是永恒的友好鄰邦。在習近平主席同五國領導人戰略引領下，各方推動瀾湄國家命運共同體建設不斷結出碩果，給六國人民帶來切實利益，為地區穩定繁榮作出重要貢獻。



王毅說，中國共產黨二十屆三中全會勝利召開，就進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，為中國全面推進強國建設、民族復興偉業注入新動力，也為世界現代化進程帶來新機遇。在共同邁向現代化的道路上，我們願同湄公河國家走在前列，打造高質量共建“一帶一路”示範區、全球發展倡議先行區、全球安全倡議實驗區和全球文明倡議首善區，推動瀾湄國家命運共同體落地生根、走實見效。



王毅就下階段瀾湄合作提出四點建議：一是著眼和平穩定，堅守共同願景。二是著眼創新驅動，彌合智能鴻溝。三是著眼聯動發展，提升增長動能。四是著眼民心相通，培育瀾湄文化。



與會各方高度評價瀾湄合作取得的積極進展，認為瀾湄合作發展迅速，已成為本區域最富成果、最有活力的機制。各方高度讚賞中方通過瀾湄合作專項基金支持大量務實合作項目，有效縮小地區發展差距，促進東盟一體化進程，造福各國人民。各方一致同意加強互聯互通、經貿投資、科技創新、糧食安全、能源、水資源、氣候變化、人文交流等領域務實合作，共同打擊跨國犯罪。各方重申將保持瀾湄合作勢頭，攜手應對挑戰，致力於實現次區域可持續發展、增進六國人民福祉、維護地區和平穩定。



會議發表了聯合新聞公報和關於深化水資源合作、清潔空氣、打擊跨境犯罪合作三份聲明，發布《瀾湄合作五年行動計劃（2023—2027）2023年度落實進展報告》《2024年度瀾湄合作專項基金支持項目清單》《瀾湄農業合作百千萬行動計劃落實事實清單》和六國智庫報告《構建瀾湄國家命運共同體：共同願景與實踐路徑》。會議開始前，各方參觀了瀾湄合作專項基金成果展。



會議期間，王毅分別會見了柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達、老撾副總理兼外長沙倫賽。