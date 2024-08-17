巴西各界熱議巴中建交50周年發展成就

8月15日晚，巴西里約熱內盧的拉帕拱門亮起紅色燈光。圖源：新華社 中評社北京8月17日電／據新華社報導，8月15日，國家主席習近平同巴西總統盧拉互致賀電，慶祝兩國建交50周年。同日，多場慶祝兩國建交50周年的活動在巴西外交部、國會等機構舉行。巴西各界人士表示，巴西和中國是各自半球最大的發展中國家，兩國互為全面戰略夥伴，擁有廣泛共同利益，在國家發展和民族振興的道路上攜手前行、相互成就。站在建交50周年的新起點上，雙方將持續加強發展戰略對接，深化各領域交流合作，譜寫兩國關係新篇章。



巴西副總統阿爾克明15日出席巴西外交部舉辦的巴中建交50周年研討會時說，雖然巴中歷史、文化各異，但在相互尊重、尋求務實成果的基礎上建立了牢固合作關係。“巴中關係對於兩國來說都具有戰略意義。中國取得的發展成就中，讓我們很受啟發的是在短短40多年內讓數億人脫貧。擺脫貧困也是當今巴西的核心目標，中國讓我們更有信心實現這一目標。”



阿爾克明說，1974年兩國建交時雙邊貿易額微乎其微，然而近15年來，中國成為巴西最大貿易夥伴和巴西商品主要出口目的地，中國在巴直接投資不斷增加，在電力、汽車和基礎設施方面表現突出。“正如長城是一塊磚一塊磚搭建起來的，我們兩國關係也是由一塊塊基石不斷築起的，50年來越來越牢固。”



在巴西出席巴中建交50周年系列活動的巴西駐華大使高望認為，巴中兩國有各自的政治體制，但這並不妨礙雙方尋求共同利益、推進互利合作，因為兩國最根本的目標都是改善人民生活。“經貿投資領域的互利合作是我們兩國關係發展的重要引擎，政治外交方面的相互信任讓雙邊關係在複雜的國際環境中仍能不斷向前發展。