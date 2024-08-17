前7月全國新設立外商投資企業31654家

日前，廣西梧州優耐電子（岑溪）有限公司生產車間內，工人在趕制國內外訂單產品。這家外資企業主要生產應用於手提電腦、手機、數碼相機及家用電器的電感線圈元器件及組件，每年生產各種電感線圈超過1.5億個，是電感線圈的專業製造工廠。（圖源：人民日報） 中評社北京8月17日電／據人民日報海外版報導，商務部16日發布的最新數據顯示，今年1至7月，全國新設立外商投資企業31654家，同比增長11.4%；實際使用外資金額5394.7億元，同比下降29.6%。從來源地看，德國、新加坡實際對華投資分別增長26.4%、11%（含通過自由港投資數據）。



商務部外資司負責人表示，評價中國引資情況，既要看數量，也要看質量，還要看外資企業的經營發展。



從引資規模來看，1至7月，全國實際使用外資超過5000億元。受去年同期高基數的影響，引資規模同比有所下降，但仍處於近十年來的高位。特別是，新設外資企業近3.2萬家，同比增長11.4%，延續了2023年以來新設外資企業較快增長的趨勢，說明外國投資者仍然看好長期在華投資前景。



從引資結構來看，1至7月製造業和高技術製造業實際使用外資占比較2023年同期分別提升了2.9和2.6個百分點，體現了引資結構的持續優化。說明外國投資者正在積極調整相關領域投資布局，這與中國加快發展新質生產力、深入推進新型工業化的大勢是契合的。



從外資企業經營狀況來看，國家統計局數據顯示，今年1至6月外資規上工業企業利潤總額增長11%，高於全國平均水平（3.5%）。華南美國商會調查報告也顯示，受訪企業普遍認為在中國能獲得較高的投資回報率，九成美資企業在華盈利。說明外資企業不僅進得來，也能在中國發展好，這也是跨國公司持續加碼投資中國的重要動力。



商務部國際貿易談判副代表李詠箑說，吸引和利用外資，是中國對外開放的一個重要組成部分。下一步，商務部將推出一系列鼓勵外商投資的舉措。



——繼續放寬外資市場准入，盡快修訂和發布新版外資准入負面清單，在全國範圍內實現製造業領域限制措施清零，推動在電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放。



——持續打造“投資中國”品牌，進一步完善外資企業圓桌會議和投訴工作機制，指導地方健全外商投資促進成效評價體系，支持各地聚焦自身優勢領域開展精準、透明、合規的招商引資活動，依托中國超大規模市場優勢把更多高質量的外資引進來。



——加大鼓勵政策的力度，修訂《鼓勵外商投資產業目錄》，進一步增加鼓勵的條目。