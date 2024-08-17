全國少年兒童合唱活動集中展演

中評社北京8月17日電／據人民日報報導，8月16日，由中央精神文明建設辦公室、教育部、文化和旅遊部、共青團中央、全國婦聯、中國文聯、全國少工委共同舉辦的2024年“童聲裡的中國”全國少年兒童合唱活動在江蘇南通集中展演。



集中展演由“童聲頌山河”“童韵繪年華”“童心向未來”等篇章組成，以現場演唱、視頻展播等形式呈現，全面展現少年兒童對祖國的熱愛、對生活的讚美、對時代的歌頌和對未來的憧憬。



“讓我們蕩起雙槳，小船兒推開波浪”“小螺號，嘀嘀嘀吹，海鷗聽了展翅飛”“小燕子穿花衣，年年春天來這裡”……一首首經典兒童歌曲響起，耳熟能詳的旋律令台下觀眾也自發地跟唱起來，喚起了幾代人對於童年的珍貴回憶。《和平的童謠》《坐在星星的肩膀上》《月亮粑粑》等歌曲縈繞劇院，將展演氣氛推向高潮。



“展演活動針對每首曲目的風格，打造個性化且具有標識性的舞台呈現方式，並結合燈光、置景等技術手段的運用，實現團隊轉場的無縫銜接。”合唱活動集中展演總導演常曉清說。展演活動在全體團隊合唱歌曲《童聲裡的中國》中落下帷幕，整場活動精彩紛呈，充分展現了當代少年兒童愛黨愛國、自立自強、奮發向上的精神風貌。



“展演活動系統梳理了自新中國成立以來的經典兒童合唱曲目，同時匯編黨的十八大以來原創優秀少兒合唱曲目，展示了我國兒童合唱的水平，促進了我國兒童合唱事業的發展。”中國音樂文學學會副會長楊啟舫說。



歌聲收穫歡樂，交流促進成長。在展演過程中，各兒童合唱團一同排練演出，孩子們之間加強了溝通，用歌聲增進友誼，在《我們的田野》等曲目上，大家手拉手，共唱一首歌，充分感受到中華民族一家親的溫暖氛圍。“我覺得雲南小夥伴的服飾特別漂亮，想去那裡看一看。”來自上海小熒星合唱團的丁紫萱已經與雲南玉溪若水童聲合唱團的成員成為朋友。“我們大山裡的孩子能夠跟這麼多優秀的合唱團同台演出，特別開心。我們希望能多看看外面的世界，也把雲南的聲音帶向全國。”雲南玉溪若水童聲合唱團負責人普海蘭說。



今年5月以來，“童聲裡的中國”全國少年兒童合唱活動在各地火熱開展，吸引9.3萬個少年兒童合唱團隊，2017萬多人次少年兒童參與。合唱活動充分發揮美育在立德樹人中的獨特作用，組織廣大少年兒童傳唱歌頌黨、歌頌祖國、歌頌中華民族、歌頌家鄉的優秀歌曲，唱響了愛黨愛國愛社會主義的時代主旋律，激勵引導廣大少年兒童自覺培育和踐行社會主義核心價值觀，爭做德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。