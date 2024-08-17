中越邊民在多樣交流活動中促進心相通

6月5日，在東興口岸（二橋）入境大廳內，旅客排隊候檢。圖源：新華社 中評社北京8月17日電／據新華社報導，暑期以來，位於廣西中越邊境的東興、憑祥等城市，迎來了越南遊客入境游旺季。在東興國門景區，咖啡店、小吃店、百貨店人頭攢動；在憑祥友誼關關樓前，不少拖著行李箱的出入境遊客，迫不及待地與關樓合影留念。



來自中越邊境越南諒山省的遊客段氏恒，從憑祥友誼關口岸入境，憑出入境通行證快速通關後，踏上憑祥的跨境“一日游”之旅。她不僅品嘗了中國的奶茶、火鍋等美食，還去步行街買了一些衣服。“一些政府窗口單位有會說越南語的工作人員，店鋪商家說的語言和我們的也很相近，感覺很親切。”段氏恒說。



“為了迎接‘暑期檔’，我們特意增加了10多名越南語導游，還是忙不過來。”憑祥南方國際旅行社有限公司副總經理葉曉舟說，旅行社與20多家越南旅行社有合作。現在出境游同樣火熱，越南下龍、峴港、芽莊等地，是中國遊客出境游的熱門目的地。



廣西出入境邊防檢查總站數據顯示，今年截至8月14日，廣西東興口岸出入境人員達515.3萬人次，友誼關口岸出入境人員達148.2萬人次。



廣西與越南山水相連、地緣相近，有8個邊境縣（市、區）與越南接壤。近年來，中越邊境地區共同舉辦多種形式的交流活動，兩國民眾交往日益密切，交往內容和交往頻次日益擴大，進一步促進了彼此間的民心相通。