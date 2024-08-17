中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會

中評社北京8月17日電／據新華社報導，2024年是抗戰勝利79周年，也是滇西抗戰暨騰沖光復80周年。由中國抗日戰爭史學會與中華民族抗日戰爭紀念協會共同主辦的第六屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會於8月15日至16日在雲南舉行，來自海峽兩岸的退役將領、專家學者、教師和學生代表、媒體記者等近200人參加活動。會議旨在倡導加強兩岸抗戰歷史教育和抗戰精神傳承，激勵兩岸同胞尤其是年輕一代銘記抗戰歷史，弘揚抗戰精神，堅定守護兩岸共同家園，攜手共創中華民族復興偉業。



多位兩岸嘉賓在開幕式上致辭。雲南省政協副主席和良輝表示，抗戰期間，雲南人民克服巨大困難，作出巨大犧牲，為中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭的勝利作出了重大貢獻。滇西抗戰是兩岸同胞共同的歷史記憶，期待廣大台胞特別是台灣青年朋友多來雲南瞭解滇西抗戰的歷史和文化，共同傳承弘揚偉大抗戰精神，攜手同心，為實現中華民族偉大復興而共同奮鬥。



中國抗日戰爭史學會會長王建朗表示，全民族團結一心共同禦敵，是奪取抗戰勝利最重要的基礎，也是我們今天面對兩岸新形勢和世界百年未有之大變局所應牢記的歷史經驗。只要兩岸同胞堅定信念、共同努力、團結奮鬥，終究會迎來勝利的明天。該會理事、大陸退役將領張仕波表示，一個堅強統一的國家始終是包括台灣同胞在內的所有中華兒女的命運所系，希望兩岸同胞心手相牽、守望相助，共擔民族大義、強化責任擔當，共同推動祖國統一大業，共享民族復興榮耀。



中華民族抗日戰爭紀念協會理事長胡築生表示，希望持續加強兩岸抗戰歷史的研究交流，增進歷史認知，為後代留下更多珍貴的歷史資料和精神財富。該會榮譽理事長、台灣退役將領陳廷寵表示，在滇西抗戰中，中國遠征軍和雲南人民作出了重大犧牲和奉獻，要牢記歷史，緬懷先烈，傳承弘揚偉大抗戰精神。



會後，兩岸與會嘉賓還將赴滇西抗戰紀念館、鬆山抗戰遺址參觀，並走訪老兵村。