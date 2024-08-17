台青林智薰：扎根大西北播撒棒球運動種子

林智薰在寧夏銀川一所大專院校給當地學生上棒球課（資料照片）。（圖源：新華社） 中評社北京8月17日電／據新華社報導，揮棒、跑壘、快速上壘……一群年輕人聚集在寧夏銀川覽山公園足球場內，在場邊台灣教練指導下，感受著棒球運動帶來的熱血與活力。



這位面帶笑容的青年教練名叫林智薰，曾是一名台灣職業棒球運動員，2021年底開始在地處大西北的銀川推廣棒球運動，2022年組建了寧夏第一支本土專業棒球隊，如今是寧夏野球工坊棒壘球俱樂部負責人。



“來寧夏前，我對寧夏的認識就停留在台北的寧夏夜市。”林智薰對記者說，那時提到寧夏，感覺是個很偏遠的地方，身邊長輩和朋友都沒去過。



林智薰退役後於2016年來到銀川從事健身行業，那時他發現，在棒球運動領域，寧夏還是一片“不毛之地”。“當時在寧夏，棒球運動基本為零，身邊完全沒有人玩。”



在林智薰看來，寧夏天氣常年晴朗幹爽，利於開展戶外運動，而當地人身體素質較好，也適合打棒球。更重要的是，當地棒球運動市場尚未打開，發展空間巨大，這讓他萌發了在寧夏推廣棒球運動的想法。



2021年，林智薰偶然結識了一位寧夏當地的棒球愛好者，兩人相見恨晚、一拍即合。“那時想法很簡單，既然打棒球在寧夏還不流行，那就由我們來創造這個環境。”2022年初，林智薰辭去原來的工作，全身心投入棒球推廣事業。



“在銀川工作生活的台灣人很少，起初我打電話給家長或顧客推廣棒球項目時，常被誤會成詐騙電話。”林智薰回憶說，幾年前棒球對銀川人來說還是一項新鮮、陌生的運動，推廣難度可想而知。



除了在線下推廣，林智薰平日還在社交媒體上發布日常訓練視頻和文章，盡力展現棒球運動魅力。“沒想到通過自媒體做宣傳，效果出奇的好。很多人看過相關賬號後才知道銀川竟有人教打棒球，便來參加我們組織的活動，有的還帶家裡的小朋友來體驗。”他說。



為了讓更多人瞭解棒球，林智薰經常在周末舉辦各種棒球比賽和趣味活動。“很多人都是第一次體驗，所以我偏向用娛樂化方式教學，讓大家以輕鬆的心態感受這項運動的快樂，也搭建一個交友互動的平台。”林智薰說，大家相約訓練時也找到了志趣相投的夥伴，在運動中收穫人生體悟。

