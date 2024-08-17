海旅會攜手泡泡瑪特亮相台灣秋季旅展

中評社北京8月17日電／據新華社報導，8月16日至19日，海峽兩岸旅遊交流協會台北辦事處（簡稱“海旅會台北辦”）攜手潮玩品牌泡泡瑪特共同參加2024台灣旅遊展秋季旅展，推出“跟著潮玩去旅行”主題展區，讓台灣民眾現場體驗“潮玩＋旅遊”的獨特魅力。



這是泡泡瑪特在島內首次打造城市樂園風格的沉浸式展覽，旗下諸多經典IP紛紛亮相，同時展出大量樂園限定系列產品。本次主題展區共設8個展位，展品大多來自泡泡瑪特城市樂園的樂園限定品。這些造型萌趣的潮玩商品首次在台北展出，吸引大批民眾駐足關注。



泡泡瑪特國際集團副總裁陳曉芸對記者表示，泡泡瑪特在台灣的實體門店，加上快閃店，一共有10家，深受島內年輕的潮玩消費者歡迎。去年9月，泡泡瑪特城市樂園在北京開放，希望借助秋季旅展的平台，能讓島內的年輕人去北京旅行體驗。



繼2022年泡泡瑪特開設台灣首家門店後，台北旗艦店於去年12月在西門町商圈開業。“台北旗艦店開業首日盛況空前，打破了我們全球旗艦店的首日銷售紀錄。這幾年來，泡泡瑪特的經營和積澱，已經讓台灣年輕人對潮玩IP有了深入瞭解。”陳曉芸說。



海旅會台北辦表示，此次在秋季旅展上，海旅會台北辦與泡泡瑪特採用“跟著潮玩去旅行”的創新展示方式，希望帶給台灣年輕人與潮玩IP更深入的情感聯結，發揮樂園作為城市旅遊目的地的吸聚效應。歡迎台灣民眾從旅展出發，跟著潮玩到北京實地探訪。