瀾滄江－湄公河合作外長會在泰國舉行

瀾滄江—湄公河合作第九次外長會在泰國舉行。圖源：外交部 中評社北京8月17日電／據新華社報導，當地時間2024年8月16日，瀾滄江－湄公河合作第九次外長會在泰國清邁舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅和泰國外交部次長艾斯麗共同主持會議，柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達、老撾副總理兼外長沙倫賽、緬甸副總理兼外長丹穗、越南外交部副部長阮明姮出席。



王毅表示，瀾湄流域六國“同飲一江水、命運緊相連”，是天然的合作夥伴，是永恒的友好鄰邦。瀾湄合作腳踏實地、敢為人先，堅持互利共贏的理念，匯聚共促繁榮的動力，展現開放包容的胸襟。在習近平主席同五國領導人戰略引領下，各方夯實命運共同體的政治共識，織密命運共同體的聯通網絡，打造命運共同體的創新引擎，架設命運共同體的民心橋梁，推動瀾湄國家命運共同體建設不斷結出碩果，給六國人民帶來切實利益，為地區穩定繁榮作出重要貢獻。



王毅指出，百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，單邊保護主義抬頭，各國面臨的風險挑戰上升。同時，和平、發展、合作、共贏仍是人心所向、大勢所趨，人類發展進步的大方向不會改變，國際社會命運與共的大趨勢不會改變。應對變局，關鍵在於樹牢命運共同體意識，堅持大道同行；鑰匙在於實現共同發展，堅持發展優先；根本在於六國人民，堅持以人為本。



王毅說，中國共產黨二十屆三中全會勝利召開，就進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，為中國全面推進強國建設、民族復興偉業注入新動力，也為世界現代化進程帶來新機遇。中國將繼續倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，積極推進高水平開放，落實三大全球倡議，為世界穩定與發展注入中國動力。在共同邁向現代化的道路上，我們願同湄公河國家走在前列，打造高質量共建“一帶一路”示範區、全球發展倡議先行區、全球安全倡議實驗區和全球文明倡議首善區，推動瀾湄國家命運共同體落地生根、走實見效。