王毅談瀾湄合作下階段發展

中評社北京8月17日電／據新華社報導，當地時間2024年8月16日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在泰國清邁主持瀾滄江－湄公河合作第九次外長會時，就瀾湄合作下階段發展提出四點建議：



一是著眼和平穩定，堅守共同願景。面對動蕩不安的國際形勢，要堅持真正的多邊主義和開放的區域主義，堅決抵制零和博弈和“脫鈎斷鏈”，共同建設休戚與共、和衷共濟的瀾湄家園。要秉持開放包容精神，積極探討同聯合國開發計劃署、聯合國糧農組織等國際組織開展三方合作，助力地區國家發展。



中方願同湄公河國家秉持共同、綜合、合作、可持續安全觀，深入推進“平安瀾湄行動”，盡快召開瀾湄執法安全合作部長級會議，加快建立瀾湄司法和法律合作機制，加大聯合打擊跨國犯罪活動力度，共同維護地區穩定安寧。



二是著眼創新驅動，彌合智能鴻溝。加快落實《瀾湄地區創新走廊建設共同倡議》，完善地區科技創新合作機制。願通過政策對話、聯合研究、人才培養等靈活方式，幫助湄公河國家加強人工智能能力建設，釋放更多智能紅利。中方已邀請湄公河五國派員來華參加人工智能能力建設培訓班暨研討會，將以瀾湄國家雲計算創新中心為基礎，打造中國－瀾湄算力基礎設施合作網絡，讓人工智能更好服務瀾湄國家發展。



中方願同湄公河國家繼續落實“瀾湄太空合作計劃”，盡快發射“復旦一號·瀾湄未來星”，支持復旦大學籌建瀾湄青年天體科學研究中心，為六國開展太空觀測與技術應用交流合作提供重要平台。