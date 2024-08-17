中老緬泰將加大力度聯手打擊跨境犯罪

中評社北京8月17日電／據央視新聞報導，當地時間8月16日，中國、老撾、緬甸、泰國在泰國清邁舉行四方外長非正式會晤，討論了跨境犯罪問題。



王毅表示，安全是各國發展的前提和基礎。當前地區安全形勢複雜演變，網賭電詐等跨境犯罪屢禁不絕，危害地區民眾生命財產安全，影響社會穩定和國家形象。衹有地區各國加大聯合打擊力度，才能有效扭轉違法犯罪活動高發態勢。習近平主席提出全球安全倡議，得到包括老緬泰在內各國積極響應。四國在相互尊重主權基礎上，聯合開展一系列打擊跨境犯罪活動。去年以來，各方已合作抓獲涉賭詐人員5萬餘人。



王毅說，中方願同各國以習近平主席提出的全球安全倡議為指引，加大聯合打擊跨境犯罪活動力度，共同守護家園安寧。要織緊邊境管控網，守住各國邊界，管好重要口岸，徹底封堵不法分子非法越境通道。暢通情報信息交流，持續開展聯合行動，及時將已流竄越境的不法分子繩之以法、遣返懲處。盡快召開瀾湄執法安全合作部長級會議，加快推進“平安瀾湄”行動，調動各方資源，整合人力、情報、技術、設備，協調四國聯合打擊行動，全面提升跨國合作效率。深化法律和司法領域交流合作，開展司法執法培訓和協同作訓，提升打擊治理能力。



四方一致同意加強合作、密切協同，加大打擊網賭電詐、毒品販運、人口販賣等跨境犯罪力度，共同維護地區和平安寧。