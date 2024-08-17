中評關注：美共和黨拿沃爾茲中國緣分做文章

沃爾茲（右）目前在美國選民中的好感度明顯好於萬斯（左）

中評社華盛頓8月16日電（記者 余東暉）本周美國大選的多項民意調查顯示，民主黨候選人哈里斯的支持度正在上升。對此感到焦慮的共和黨人開始拿哈里斯的副手、明尼蘇達州長沃爾茲的中國緣分做文章。美國會共和黨議員要求對沃爾茲與中國的關係進行調查。



哈里斯“換登”之後，民主黨人對於此次大選的熱情驟漲。根據蒙茅斯大學的民調，民主黨人對兩黨候選人對決的熱情從6月份“換登”之前的46%，上升至目前的85%；共和黨人的熱情度則一直保持在71%左右。也就是說，民主黨人對此次大選的熱情從兩個月前落後25個百分點，現在反超為領先14個百分點。9成民主黨人對選舉結果表示樂觀，四分之三共和黨人對選舉結果表示樂觀。



兩黨副總統候選人之間的聲望也呈現差別。華盛頓郵報-美國廣播公司-益普索聯合最新進行的民意調查顯示，32%的美國人對特朗普的副手萬斯有好感，42%的人對他不滿意，淨好感率為負10個百分點。對哈里斯的副手沃爾茲，則是39%支持，30%不支持，他的淨支持率為正9個百分點。兩者相差19個百分點。即便在本黨內部，沃爾茲獲得75%支持度，萬斯衹有55%。



萬斯唱著“鄉下人的悲歌”，靠個人奮鬥出人頭地，成為風險投資人和華爾街精英，個人故事固然勵志，但現在他以“鐵銹地帶失落者”代言人的形象示人，被民主黨人批評為“偽善”。尤其萬斯前一陣子頻頻出鏡，火爆程度搶了特朗普的風頭，外界傳出萬斯惹了特朗普的麻煩。