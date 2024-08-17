﻿台風“安比”襲日　逾600航班停飛

中評社北京8月17日電／據大公報報導，綜合共同社、NHK報導：今年第7號台風“安比”周五逼近日本關東地區，帶來狂風暴雨。新幹線部分路線從當天中午開始停運，東京羽田機場和成田機場逾600個航班停飛，影響日本盂蘭盆節假期交通出行。日本氣象廳提醒民眾，對狂風、大浪、地質災害和水浸保持警戒。



“安比”周五沿著日本伊豆諸島以東北上，伴隨強勁暴風靠近關東地區。“安比”周六向東北地區以東海域移動，預計關東和東北地區最大風速為每秒30米，浪高為8米。位於東北部福島縣磐城市周六可能下暴雨，當局已對約32萬居民發布撤離令。



東海道名古屋至新大阪的新幹線，周五全天僅“回聲”號運行，每小時上下行各兩班。東京至名古屋新幹線全天停運，何時恢復留待當地時間周五清晨5點前後決定。山陽新幹線也減少班次，東北、上越、山形等路線的新幹線也從16日中午開始部分列車停運，17日計劃從始發開始照常運行。



台風給東京羽田和成田機場航班造成了影響。據日本航空和全日空透露，周五當天國內和國際航線約有650個航班取消，影響約12萬人。航空公司預計，周六也約有70個航班取消。



受“安比”影響，東京迪士尼樂園在當地時間周五下午3時後休園，但預計周六正常營業。日本部分地區物流配送延遲，連鎖便利商店羅森、全家和7－11，部分分店也將暫停營業。