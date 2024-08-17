三問“北溪”爆炸調查新進展

中評社北京8月17日電／據新華社報導，在“北溪”天然氣管道爆炸事件發生近兩年後，德國、美國媒體日前突然爆料稱，最新調查顯示破壞行動由一個烏克蘭團夥實施。最新調查有哪些關鍵“發現”？各方如何表態？事件將如何發展？



有何關鍵“發現”



綜合德國和美國媒體報導看，最新調查有兩大關鍵“發現”。一是嫌疑人被指認來自烏克蘭。據德國多家媒體報導，德國檢方已將一份逮捕令發送給波蘭檢方，要求波方逮捕涉嫌參與破壞波羅的海“北溪”天然氣管道的一名烏克蘭潛水教練。德國檢方還鎖定另外兩名烏克蘭潛水員，他們可能在海底天然氣管道上安放爆炸物，但德方尚未對兩人發出逮捕令。



美國《華爾街日報》同日刊文說，由烏克蘭人組成的一個團夥租用游艇和深潛設備等，在2022年9月實施了對“北溪”天然氣管道的破壞，以報復俄羅斯在當年2月對烏發動特別軍事行動。



二是調查“發現”為美國開脫。《華爾街日報》援引德國警方、荷蘭情報部門和多名匿名人士的說法報導，烏克蘭總統澤連斯基最初批准了這一計劃，後在美國中央情報局要求下終止，但時任烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內繼續推進並實施了這一計劃。



“北溪”天然氣管道從俄羅斯經波羅的海直通德國，向歐洲輸氣。2022年9月26日，管道發生爆炸，洩漏大量天然氣。調查發現，4條管道中的3條發生洩漏，共有4個洩漏點，位於瑞典和丹麥附近海域。



事發後，丹麥、瑞典和德國分別啟動調查，但拒絕俄羅斯參與。今年2月，瑞典和丹麥相繼宣布結束調查。