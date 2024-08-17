烏軍稱在庫州推進　俄方說正挫敗烏入侵企圖

中評社北京8月17日電／據新華社報導，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基16日向烏總統澤連斯基匯報時稱，烏軍在俄羅斯庫爾斯克州一些地區推進了1至3公里，並俘虜了俄軍士兵。俄羅斯國防部當天通報說，俄集團軍部隊正在庫爾斯克州挫敗烏入侵俄聯邦領土的企圖。



俄國防部說，自烏克蘭軍隊本月6日對與烏接壤的庫爾斯克州發動大規模攻擊以來，烏方損失了2640名士兵、37輛坦克和32輛裝甲車。俄使用空軍、無人機和導彈對烏兩個機械化旅、1個突擊旅以及1個旅的國民警衛隊人員和裝備進行打擊。



庫爾斯克州代理州長斯米爾諾夫16日證實，烏軍摧毀了該州格盧什科夫斯基區謝伊姆河大橋。格盧什科夫斯基區部分居民點撤離通道已被切斷。他還表示，州政府將統計因烏軍入侵造成的居民損失。



俄國防部16日在社交媒體發布消息說，俄武裝力量在烏克蘭蘇梅州一居民點摧毀2套美國製造的“海馬斯”多管火箭炮發射系統。俄海軍黑海艦隊米－8和卡－29直升機在黑海擊毀5艘向克里米亞半島航行的烏軍無人艇。



據俄國防部16日發布的特別軍事行動進展通報，過去一周內，俄武裝力量使用精確制導武器和攻擊型無人機對烏克蘭軍工綜合體企業、機場基礎設施以及攻擊型無人機的組裝和儲存地點進行了17次集群打擊。俄還對烏燃料庫、武裝部隊預備隊集結地、民族主義組織和外國雇傭軍臨時部署點進行了打擊。