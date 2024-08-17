古特雷斯呼籲在加沙停火為兒童接種疫苗

中評社北京8月17日電／據新華社報導，聯合國秘書長古特雷斯16日說，為了給加沙地帶兒童接種脊髓灰質炎（脊灰）疫苗，必須在當地實施暫時停火。



古特雷斯當天在紐約聯合國總部對媒體表示，脊灰病毒已在加沙地帶傳播，兒童面臨危險，聯合國已準備在加沙地帶為64萬多名10歲以下兒童接種脊灰疫苗，世界衛生組織已批准發放160萬劑脊灰疫苗。



古特雷斯呼籲各方立即提供具體保證，確保為疫苗接種活動而實施人道主義暫時停火。他警告說，在戰火肆虐的情況下不可能開展疫苗接種。如果不對脊灰病毒加以控制，這一病毒不僅會對加沙兒童造成災難性影響，也會對周邊國家和地區造成災難性影響。



聯合國兒童基金會正在協調疫苗的運輸及儲存，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處已安排醫療隊進行接種並協助後勤工作。古特雷斯說，為了確保疫苗接種順利進行，不僅需要為疫苗和冷鏈設備運輸提供便利，准許脊灰病毒專家進入加沙地帶，提供醫療隊工作所需的燃料、互聯網和電話服務等，更重要的是需要保障接種活動安全，包括衛生工作者的安全、兒童及其家庭前往醫療機構的安全、相關醫療設施免遭轟炸的安全等。



古特雷斯說，加沙地帶的醫療、供水和衛生系統已被摧毀，大多數醫院和保健設施無法運轉，人們為了安全而不斷逃亡。衝突嚴重破壞了常規免疫接種，加劇了麻疹和甲型肝炎等可預防疾病的傳播，“挑戰非常嚴峻”。



據世衛組織發布的消息，研究人員日前在加沙地帶汗尤尼斯等地的廢水樣本中發現脊灰病毒。巴勒斯坦衛生部16日發表聲明說，加沙地帶已確認一例脊灰病例。



脊髓灰質炎俗稱小兒麻痹症，是脊髓灰質炎病毒引起的急性傳染病，主要影響5歲以下兒童，病情嚴重時可能癱瘓或死亡。該病尚無治愈方法，接種疫苗是預防該病最經濟有效的方法。聯合國數據顯示，今年一季度加沙地帶的常規脊髓灰質炎免疫覆蓋率從2022年的99%降至不到90%。



