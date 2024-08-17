巴外交部舉辦慶祝中巴建交50年周年研討會

中評社北京8月17日電／據人民網報導，當地時間8月15日上午，巴西外交部以“50年友誼與合作：邁向包容與可持續發展”為主題舉辦慶祝中巴建交50周年研討會。巴西副總統阿爾克明、中國駐巴西大使祝青橋，以及巴西代外長達羅莎、科技創新部部長桑托斯等出席活動，巴西政商學媒代表、駐巴使團等約200人參加與會。



阿爾克明等巴方嘉賓盛贊中國發展巨大成就，表示巴中關係對兩國都具有戰略意義。雙方始終堅持相互尊重，發揮各自優勢，在廣泛領域開展了卓有成效的合作，有力促進自身發展，並為世界和平與發展作出貢獻。未來50年，相信巴中關係將更加牢固並繼續造福雙方。



祝青橋在致辭中回顧中巴建交50年來兩國關係發展歷程，強調兩國作為志同道合的好朋友、風雨同舟的好夥伴、攜手前行的好兄弟、擔當有為的同路人，在習近平主席和盧拉總統戰略引領下，進一步提升兩國關係水平，通過加強發展戰略對接為促進共同發展注入新動力，以更加緊密的多邊協作為維護世界和平穩定和國際公平正義發揮更大作用，攜手打造中巴關係下一個“黃金50年”。



與會嘉賓圍繞中巴各自發展戰略、經貿投資合作等議題深入交流，為雙邊關係發展建言獻策。



研討會前，巴西外交部還舉辦了“巴西—中國50年友誼與合作”展覽開幕式，並發布《巴西與中國：外交關係50年》文集。



