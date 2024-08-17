﻿他信家族與軍方博弈事件簿

中評社北京8月17日電／據大公報報導，



軍方政變他信下台



•2005年，他信領導的泰愛泰黨第二次贏得大選，其家族的通訊公司陷入利益衝突醜聞，反對派組建的“黃衫軍”趁機示威，引發次年9月的軍事政變，他信被迫下台並流亡海外。



“紅衫軍”惡鬥“黃衫軍”



•軍政府統治時期，支持他信的“紅衫軍”多次發起大規模街頭示威。泰國商會稱，“紅衫軍”連年惡鬥“黃衫軍”，造成的經濟損失高達5000億泰銖（約1119億港元）。



他信妹妹英拉上台



•他信的胞妹英拉2011年帶領為泰黨上台執政，成為泰國第一位女總理。



軍方政變英拉下台



•2014年5月，泰國憲法法院9名法官指控英拉濫權，英拉被迫下台並流亡海外。軍方同月發動軍事政變奪權。時任陸軍總司令巴育先後出任代總理及總理，掌權近10年。



他信重返泰國



•去年5月，泰國舉行國會下議院選舉。由於最大黨遠進黨時任領導人皮塔兩次總理提名未獲國會通過，組建新政府的主導權被交給第二大黨為泰黨。他信女兒佩通坦出任為泰黨黨首。流亡17年的他信於同年8月返回曼谷。



佩通坦出任總理



•去年8月，為泰黨領軍的11黨執政聯盟提名的地產大亨賽塔當選為泰國第30任總理。泰國憲法法院今年8月14日裁定賽塔違憲，即日起解除其總理職務。8月16日，佩通坦作為唯一獲得提名的總理候選人，當選泰國第31任總理。