卡、美、埃稱加沙停火談判具有“建設性”

中評社北京8月17日電／據新華社報導，卡塔爾、美國和埃及三國16日發表聯合聲明，稱在卡首都多哈舉行的新一輪加沙停火談判具有“建設性”，氣氛積極。



新一輪加沙停火談判15日在多哈舉行，與會者包括以色列、卡塔爾、美國和埃及官員。巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）方面未派出代表參會，但經由斡旋方“傳話”間接參與談判。



聯合聲明說，卡塔爾、美國和埃及已向哈馬斯和以色列提交了“橋梁提案”，與安理會第2735號決議的原則一致。各方工作組將在未來幾天繼續開展技術性工作，就協議落實的細節進行磋商。三國政府高級官員下周末之前將在埃及首都開羅舉行會談，目標是最終敲定協議。



哈馬斯一名消息人士16日在接受新華社記者採訪時表示，在多哈舉行的新一輪加沙停火談判結果，與哈馬斯7月收到的以美國總統拜登所提建議為基礎的方案不一致。任何不包括在加沙地帶實現全面停火、允許流離失所者返回家園、重建加沙地帶和交換被扣押人員等內容的協議都是無用的，“只會給以色列更多時間對巴勒斯坦人民犯下罪行”。



以色列總理辦公室16日晚發表聲明，感謝美國等調解方為說服哈馬斯接受被扣押人員獲釋相關協議所做努力，希望調解方能迫使哈馬斯接受5月公布的停火提議，“以便協議的細節得以實施”。



拜登5月31日公布一項旨在實現加沙地帶永久停火並確保被扣押人員獲釋的新提議，稱該提議為美國與以色列、卡塔爾、埃及和其他中東國家多輪外交對話的產物。



