罷樑案　國民黨將於9月6日舉行大型造勢固樑

中評社台北8月17日電／“中選會”宣告基隆市長謝國樑罷免案成案，並於10月13日投票。國民黨也啟動黨公職全面固樑，並將由基隆市黨部主辦，於9月6日在基隆舉行首場大型造勢。國民黨“立委”林沛祥指出，這次罷免選舉是基隆史上第一次罷免選舉，也是一場霸凌。謝國樑會運用休假時間，與藍營大咖聯手，一起催票，教導、傳播此次投票重要性，激出支持者，投下不同意票。



中時新聞網報導，國民黨17日舉行“中選會無視行政倫理介入基隆罷免？揭開惡罷黑幕，正面迎戰國家機器！”記者會，“立法委員”林沛祥、羅智強、國民黨發言人楊智伃等出席，會中宣布“基隆反惡罷事實專區”正式上線，內容包括“惡罷時間軸區”、“粉碎謠言專區”、“翻新基隆亮點全解析”、“揭開弊案遮羞布”、“下載專區”等。



羅智強表示，當初民進黨與其側翼發動罷免就是為了東岸停車場，但該案就是財團利用前市長林右昌怠忽職守，甚至可能是刻意放水，不將商場登記為基隆市財產的漏洞，藉此侵奪基隆市的財產。如今法院3度打臉NET、民進黨以及大日公司，“請問民進黨、罷樑團體還在鬧什麼？”



羅智強進一步質疑，各項選舉都選在禮拜六，為何罷免日期選在禮拜天？陽謀就是禮拜六，“國家機器”還要再動一整天。



林沛祥則表示，2個前任基隆市長李進勇、林右昌在惡搞現任市長謝國樑。這次基隆罷免案根本是罷凌案，罷免團體對謝國樑的侮辱、跟騷，與霸凌有何不同？另外林沛祥也表示，基隆市黨部將於9月6日晚間舉辦首場反罷免大型造勢活動，但目前站台卡司規劃中。謝國樑也會運用休假時間，與藍營大咖聯手，一起催票，並教導傳播此次投票重要性。

