黃珊珊去留影響2026布局？柯文哲談責任

中評社台北8月17日電／柯文哲政治獻金風波延燒，時任柯競總總幹事黃珊珊、財務長李文宗及承辦會計師、同是黨員的端木正雖被移送黨中評會議處，但昨天開會討論超過2小時仍無處分結論。柯文哲今天上午離開家門時表示，責任問題部分，“我跟你講辭職走人最簡單，留下來善後比較困難，該是誰責任就是誰”。



中時新聞網報導，關於中評會昨無結論，柯文哲今早接受媒體聯訪時回應，重大案件也不贊成缺席裁判，消息從網路上或是大家代為轉傳不公平，總要給當事人陳情，尊重中評會獨立的審判意見，但他認為要給當事人說明機會，後來大家說好先瞭解案情，下周二再把當事人找來說明。



談到責任問題，柯文哲說，“我跟你講辭職走人最簡單，留下來善後比較困難，該是誰責任就是誰”。媒體追問“偏向不要開鍘黃珊珊？”柯回，該處分要處分，但也不是說一次把人家全部幹掉。



媒體並追問“開除黃珊珊會影響2026布局？”柯文哲則說，“我有我的想法，但中評會中每個人都有自己想法，有時也很難預測，對我來講，先把目前事情結束才是當務之急。”



柯文哲也透露，“每天被媒體砲轟，沒死也半條命”，憑證都在，對我們的人有信任，還有民眾黨太誠實，其他黨可能想說太危險乾脆不要紀錄，我們不會，該紀錄全部記錄，寫越多被挑越多毛病，但寧可面對問題。