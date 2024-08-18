孫亞夫答中評：反“台獨”反干涉 爭取和平統一

海峽兩岸關係協會副會長、海研中心名譽主任孫亞夫（中評社 袁曉麥攝） 中評社青島8月18日電（記者 袁曉麥）8月17日，海峽兩岸關係協會副會長、海研中心名譽主任孫亞夫在2024年兩岸關係研討會上接受中評社記者採訪。他表示，當前台海形勢複雜嚴峻，必須堅定不移地貫徹一個中國原則，堅決遏制反對“台獨”分裂行徑，抵禦外部勢力干涉，爭取兩岸關係和平發展，爭取和平統一前景。



談及台海形勢，孫亞夫指出，台海形勢基本格局是在中國大陸、美國、台灣三方實力對比、政策乃至具體措施互動下形成。他認為，這些年台海形勢一直複雜嚴峻，主要問題是兩個，一是民進黨堅持“台獨”立場，不接受“九二共識”，而且阻撓兩岸關係發展，二是外部勢力對台海形勢的干預比以往更為厲害。2017年以來，美國對中國大陸全面打壓圍堵，包括利用台灣問題對中國大陸進行挑釁、施加壓力，都比以往更加嚴重，這使得中美關係發生了建交以來最大的變化，也使得台海形勢發生最大的變化。事實上，如果沒有美方對台灣的扶持，民進黨當局就無法負隅頑抗。



孫亞夫指出，現在美國大選的競選活動仍在進行，尚難預測選舉結果。他認為，我們關心美國對華的政策，包括美國對中國的經濟、貿易、科技、金融政策，也很關心美方對台灣問題的政策。他表示，美國應尊重中國的核心利益，不應阻礙中國的發展。在台灣問題上，他希望美國能真正堅持一個中國政策，不縱容“台獨”勢力，不向“台獨”勢力發出錯誤信號。



孫亞夫續指，美國對賴清德拋出的“新兩國論”沒有表示反對的態度，說明他們沒有很好地履行一個中國政策的承諾，也沒有履行不支持“台獨”的承諾。“這就對中美關係及台海形勢的和平穩定造成了負面影響。”他認為，賴清德的“新兩國論”比李登輝1999年拋出的“兩國論”更加極端。“李登輝的‘兩國論’是說中華人民共和國和所謂中華民國是兩個國家之間的關係，而‘新兩國論’直接宣稱中華人民共和國和所謂中華民國互不隸屬；而且還創造了‘中華民國台灣’這樣的新名稱。”孫亞夫認為，“中華民國台灣”實際上是“台獨”勢力進行所謂“台灣正名”的一個嘗試。



對於台海是和平還是戰爭的問題，孫亞夫表示，大家都關心我們對戰與和問題的態度，重要的是理解中共二十大是如何看待這一問題。他認為，中共二十大報告對台工作論述明確指出，我們堅持以最大的誠意、盡最大的努力爭取和平統一的前景，同時決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這是針對外部勢力干涉和極少數“台獨”分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。這表明我們將繼續爭取和平統一，同時做好在必要的時候對外部勢力干涉和“台獨”分裂採取必要措施的準備。



對於大陸方面近年來在依法懲治“台獨”方面採取的舉措，如發布懲“獨”22條意見、國台辦和公安部網站新增“依法懲‘獨’”專欄等，孫亞夫認為，鑒於“台獨”活動不斷升級，民進黨當局對大陸挑釁不斷加強，大陸方面有必要採取新的遏制“台獨”的措施，包括這些從法律上懲治頑固“台獨”分子及其分裂行徑的新措施。這是必要的，是合理的、合法的。