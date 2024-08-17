2024年兩岸關係研討會在山東青島舉辦

中評社北京8月17日電／據新華社報導，17日，以“鑄牢民族認同 共促民族復興”為主題的2024年兩岸關係研討會在山東青島開幕。來自海峽兩岸的有關人士和專家學者140餘人參會。



中共中央台辦、國務院台辦副主任仇開明在致辭中表示，習近平總書記對台工作系列重要講話，為兩岸關係發展指明了方向。黨的二十屆三中全會明確了新征程上推進兩岸關係發展的目標任務，為廣大台灣同胞參與強國建設、民族復興偉業開辟了更廣闊空間。我們將全面貫徹落實習近平總書記重要講話精神和黨的二十屆三中全會精神，繼續完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，為廣大台胞台企扎根大陸發展創造更好條件。



仇開明強調，中國主權和領土完整從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，兩岸同胞走近走親、攜手推動祖國統一的腳步從未停歇。希望兩岸同胞秉持大義、把握大勢，堅持體現一個中國原則的“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部干涉，積極參與兩岸交流合作，持續推動兩岸關係和平發展、融合發展，攜手共創民族復興美好未來。



山東省委常委、青島市委書記曾贊榮表示，山東與台灣淵源深厚，在經濟、科技、文化等各領域展開密切合作，取得豐碩成果。我們將深入貫徹習近平總書記在山東考察時的重要指示精神，堅決貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，以進一步全面深化改革為動力，持續深化魯台各領域融合發展，為推動兩岸關係和平發展、融合發展貢獻力量。



兩岸專家學者在大會發言中表示，民進黨當局勾連外部勢力進行謀“獨”挑釁，破壞了台海和平穩定，損害了同胞利益福祉，與中華民族根本利益和長遠發展背道而馳。兩岸同胞要堅定站在歷史正確一邊，堅持“九二共識”，反對“台獨”分裂和外來干涉，堅決守護中華民族共同家園；要深化兩岸各領域融合發展，共同分享中國式現代化進程帶來的巨大歷史機遇，增進同胞親情福祉；要鑄牢中華民族共同體意識，共同弘揚中華文化，堅決抵制“去中國化”逆流，攜手推進祖國統一進程、實現中華民族偉大復興。



研討會由海峽兩岸關係研究中心主辦，山東省海峽兩岸經濟文化發展促進會承辦。與會專家學者將圍繞“‘台獨史觀’的謬誤與危害”“摒除‘台獨史觀’，守牢共同精神家園”兩項子議題進行深入研討。