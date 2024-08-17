天津發布12項舉措促高校畢業生等青年就業

中評社北京8月17日電／據新華社報導，近日，天津市人社局、天津市教委、天津市財政局聯合印發《關於做好本市高校畢業生等青年就業創業工作的實施方案》，從一次性吸納就業補貼、國企增人增資政策、百萬就業見習崗位募集計劃等12個方面著力促進高校畢業生等青年就業創業，確保就業形勢總體穩定。



據天津市人社局相關負責人介紹，天津將持續大規模組織招聘對接服務，繼續舉辦百日千萬招聘、金秋招聘月、就業服務周等活動，加密招聘頻次，在高校畢業生較為集中的區，每周至少舉辦1次專業性招聘、每月至少舉辦1次綜合性招聘。



此外，天津還將實施一次性吸納就業補貼政策，對招用畢業年度或離校2年內未就業高校畢業生，及16至24歲登記失業青年，簽訂勞動合同並按規定為其足額繳納3個月以上失業、工傷、職工養老保險費的企業，按每招用1人1000元的標準，給予一次性吸納就業補貼。



同時，天津大力支持青年群體自主創業和靈活就業，積極落實創業培訓、一次性創業補貼、創業擔保貸款等扶持政策。對通過無雇工個體經營、非全日制以及新就業形態等方式實現靈活就業，在天津辦理靈活就業登記並按規定繳納社會保險的天津本市院校和天津生源外省市院校離校2年內未就業高校畢業生，給予社會保險補貼。