陝西推動創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合

中評社北京8月17日電／據人民日報報導，不到1年，自己的科技成果就從“書架”走上“貨架”，這讓西北工業大學副教授羅劍沒有料到。



如今，他研發的薄膜鉑電阻芯片已投產，今年產能預計達到800萬個。在陝西，越來越多像羅劍這樣的科研工作者奮鬥在創業前沿，一批高精尖科技成果成功轉化。



2020年4月，習近平總書記在陝西考察時強調，要圍繞產業鏈部署創新鏈、圍繞創新鏈布局產業鏈，推動經濟高質量發展邁出更大步伐。2023年5月，習近平總書記在聽取陝西省委和省政府工作匯報時指出：“強化企業科技創新的主體地位，推動創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合，加快科技成果產業化進程。”黨的二十屆三中全會《決定》提出：“允許科技人員在科技成果轉化收益分配上有更大自主權，建立職務科技成果資產單列管理制度，深化職務科技成果賦權改革。”



陝西科教資源雄厚，擁有百餘所高校、千餘家科研機構、上百萬名專業技術人才。深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，陝西從“改”字起筆、在“轉”上聚力，激活創新的資源和潛能，加快科技成果產業化，助力科教優勢轉化為產業優勢、發展勝勢。



科技成果是國有資產，流失咋辦？職務科技成果資產單列管理，不納入國有資產保值增值管理考核範圍，破解“不敢轉”。創業影響科研，職稱咋評？實施技術轉移人才評價和職稱評定，增設科技成果轉化職稱系列，破解“不想轉”。轉化資金從哪裡來？橫向科研項目結餘經費可出資科技成果轉化，破解“沒錢轉”。2022年3月，陝西啟動“三項改革”試點，為創新鼓勁、搭台，讓“好技術有了好出路”。



消除了科技成果轉化中對國有資產流失的顧慮，憑借轉化成果還能評職稱，羅劍“卸下了包袱”，目前企業已完成兩輪2600萬元融資。



截至今年6月底，陝西“三項改革”試點單位增至156家，單列管理職務科技成果9.3萬項，完成成果轉移轉化2.5萬項，科研人員領辦創辦企業1572家，576人憑借成果轉化貢獻晉升職稱。近日，陝西出台《關於全面深化科技成果轉化“三項改革”的若干措施》，20條措施助力改革紅利進一步釋放。

