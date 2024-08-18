兩岸關係研討會開幕 揭批台獨史觀

2024年兩岸關係研討會現場（中評社 袁曉麥攝） 中評社青島8月18日電（記者 袁曉麥）8月17日，以“鑄牢民族認同 共促民族復興”為主題的2024年兩岸關係研討會在山東青島開幕。來自海峽兩岸的有關人士和專家學者140餘人參會。



中共中央台辦、國務院台辦副主任仇開明在致辭中表示，習近平總書記對台工作系列重要講話，為兩岸關係發展指明了方向。黨的二十屆三中全會明確了新征程上推進兩岸關係發展的目標任務，為廣大台灣同胞參與強國建設、民族復興偉業開辟了更廣闊空間。我們將全面貫徹落實習近平總書記重要講話精神和黨的二十屆三中全會精神，繼續完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，為廣大台胞台企扎根大陸發展創造更好條件。



仇開明強調，中國主權和領土完整從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，兩岸同胞走近走親、攜手推動祖國統一的腳步從未停歇。希望兩岸 同胞秉持大義、把握大勢，堅持體現一個中國原則的“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部干涉，積極參與兩岸交流合作，持續推動兩岸關係和平發展、融合發展，攜手共創民族復興美好未來。



山東省委常委、青島市委書記曾贊榮表示，山東與台灣淵源深厚，在經濟、科技、文化等各領域展開密切合作，取得豐碩成果。我們將深入貫徹習近平總書記在山東考察時的重要指示精神，堅決貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，以進一步全面深化改革為動力，持續深化魯台各領域融合發展，為推動兩岸關係和平發展、融合發展貢獻力量。



台灣統一聯盟黨主席戚嘉林表示，民進黨當局推動的“台獨”史觀建立在虛構和扭曲的歷史敘述之上，旨在分裂國家、激發民族間的仇恨與對立。他指出，“台獨”思想的背後不僅有歷史敘事的構建問題，更有民進黨借助政治力量的推動作用，他們通過美化侵略者、抹黑反抗外族統治的民族英雄等手段，來營造對“台獨”有利的歷史環境。他呼籲，兩岸應聯手恢復歷史真相，將正義的史觀傳播出去，徹底揭發“台獨”史觀的欺騙性與非正義性，從根刨除“台獨”史觀論述的基礎，使“台獨”史觀的內容坍塌。



辜金良文化基金會董事長藍博洲表示，在批判“台獨”史觀方面，我們不僅要開展理論研究和會議討論，還要在台灣本土開展一系列實際行動，例如舉辦旨在對抗“台獨”史觀的歷史展覽，喚起公眾對日據時期苦難歷史的記憶，糾正對於關鍵詞匯如“台灣光復”、“反殖民”等的錯誤認知。此外，兩岸應該形成反獨統一戰線，集合各方面的力量共同對抗台獨勢力試圖篡改的歷史敘述，為實現國家統一奠定堅實的基礎。



兩岸專家學者在大會發言中表示，民進黨當局勾連外部勢力進行謀“獨”挑釁，破壞了台海和平穩定，損害了同胞利益福祉，與中華民族根本利益和長遠發展背道而馳。兩岸同胞要堅定站在歷史正確一邊，堅持“九二共識”，反對“台獨”分裂和外來干涉，堅決守護中華民族共同家園；要深化兩岸各領域融合發展，共同分享中國式現代化進程帶來的巨大歷史機遇，增進同胞親情福祉；要鑄牢中華民族共同體意識，共同弘揚中華文化，堅決抵制“去中國化”逆流，攜手推進祖國統一進程、實現中華民族偉大復興。



研討會由海峽兩岸關係研究中心主辦，山東省海峽兩岸經濟文化發展促進會承辦。與會專家學者圍繞“‘台獨史觀’”的謬誤與危害”、“摒除‘台獨史觀’，守牢共同精神家園”兩項子議題進行深入研討。



（後方支援實習記者：趙景彥、劉子涵）

