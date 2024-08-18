台青洪嘉鴻答中評：來黃陵探索本源很有意義

台灣青年洪嘉鴻（中評社 海涵攝） 中評社北京8月18日電（記者 海涵）台灣青年洪嘉鴻日前在“相約長安·青春同行”——2024陝台文化交流周活動上接受中評社記者採訪，他表示，來黃帝陵探索本源很有意義，能令人感受到中國5000年歷史的源遠流長，認識到傳統文化與我們的生活息相關。



洪嘉鴻來大陸已經11年了，目前在陝西榆林從事孵化器項目。洪嘉鴻表示，這次陝台文化交流周是一個非常好的契機，他希望更多島內同胞能來看一下祖國的大好河山，瞭解炎黃文化從5000年前至今的無間斷流傳。



洪嘉鴻說，很多台胞來首次大陸往往會選擇到沿海城市，能夠來到內地去瞭解和感受5000年文化和歷史的人少之又少。“來黃帝陵探索本源很有意義，”能令人感受到中國5000年歷史的源遠流長，認識到傳統文化與我們的生活息息相關，比如文化素養、語言等都是融入在我們生活中的。如果沒有來這裡看，只是在台灣讀書，就不會瞭解到中華文化是如何產生的，也不會清楚中華文化的脈絡。



洪嘉鴻說，往返兩岸的台胞會將很多關於大陸的真實訊息傳遞回去，會促進兩岸更加融入。今年七、八月份，島內很多台灣青年來大陸旅遊參訪，他們沒有隔閡、也沒有心理負擔。



據悉，2024陝台文化交流周以“弘揚中華文化，譜寫青春華章”為主題，以兩岸青年為交流主體，以中華文化交流為主線，是陝西省舉辦的規模最大的綜合性兩岸交流活動。主辦單位包括：陝西省政府台辦、陝西省教育廳、陝西省文旅廳、陝西省體育局、陝西省文物局、陝西省黃帝陵文化園區管委會，承辦單位是陝西省海峽兩岸交流合作促進會。參加此次活動的台胞共有400人，其中包括300名台灣青年。

