台青張鈞皓：兩岸融合發展　青年先行

台青張鈞皓（中評社 海涵攝） 中評社北京8月18日電（記者 海涵）“融合發展，青年先行。”西安實習台生代表張鈞皓日前在“相約長安·青春同行”——2024陝台文化交流周活動開幕式上表示，陝台文化交流周活動不僅加深了他對兩岸情感的理解，也讓他深刻體會到年輕人在推動兩岸和平發展與文化繁榮中的關鍵角色。讓我們一起期待並努力，讓兩岸的年輕一代成為連接兩岸、共創美好未來的橋梁與希望。



張鈞皓目前就讀於台灣大學財務金融學專業，因為參加了富邦華一銀行台青暑期實習項目第一次來到大陸，來到西安這座他向往已久的古老而又美麗的城市。



張鈞皓的實習剛剛結束。回顧起這段經歷，他表示，“在實習的這段時間裡，富邦華一銀行西安分行為我們提供了豐富的學習和實踐活動，安排舉辦多場業務課程，每日由業務團隊代表就相關知識進行講解和分享，幫助我們普及金融知識，完成銀行崗位初體驗，分行行長及管理層還親自給實習生授課，講解銀行業務實操技能。”



此外，在陝西省台辦的支持下，張鈞皓等人還參觀了秦始皇帝陵博物館、西安城墻、陝西考古博物館等名勝古跡，沉浸式體驗陝西歷史文化。通過這次參觀活動，感受到了西安深厚的歷史積澱。



張鈞皓表示，在西安的這段時間，他不僅通過實習工作進一步豐富了專業的知識，同時切身地走進大陸，瞭解了更多大陸的生活和當地文化，有了更多的感觸。之前書本及媒體中對大陸的瞭解，之前模糊的印象逐漸清晰起來。在這裡，只需要一部手機就能享受絲滑順暢的便捷生活體驗；在這裡，能感受鮮活而厚重的歷史；現代化的城市與古老的文化底蘊互相交錯。同時，在這裡結識的每一個人所投來的善意，讓我們更加真實地認識了對方。大陸的科技創新和發展速度令人驚嘆，同時也能感受到中華文化的博大精深和獨特魅力。這種文化的震撼讓我們對中華民族的輝煌歷史充滿了敬畏之情，對未來充滿了無限的期待和希望。“此次實習經歷，不僅是一次初入社會的歷練，豐富知識的機會，更是一次對大陸生活的體驗和瞭解，對文化的強烈認同及歸屬。”