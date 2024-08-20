中評關注：香港熊貓誕龍鳳胎全城激動為哪般

大熊貓"盈盈"15日凌晨誕下的一對龍鳳胎大熊貓寶寶（海洋公園圖片） 中評社香港8月20日電（記者 盧哲）中央政府於2007年贈送予香港特區的大熊貓"盈盈"15日凌晨誕下一對龍鳳胎。居港17年的“盈盈”更是有紀錄以來最年長初次成功產子的大熊貓，被專家稱為“奇蹟”。相關消息在15日深夜公佈，一時間香港全城興奮，熱度持續了三天仍未平靜。筆者認為，香港社會對於大熊貓的喜愛和關心可從這短短幾日窺見一斑，而大熊貓本身蘊含的角色意義，則絕對不止“熊貓經濟”那麼簡單。



筆者觀察，自從15日深夜特區政府和海洋公園突然公佈盈盈誕下一對龍鳳胎的消息，社會關注度正不斷上升。



首先，是驚喜、興奮和激動。眾所周知，香港希望在港大熊貓能生育第二代的願望持續了多年，此時突然“喜從天降”，誕生的還是一對龍鳳胎，欣喜之情溢於言表。香港特區行政長官李家超在消息一公佈就立刻發出貼文說：“很鼓舞收到香港海洋公園喜訊。今年是中華人民共和國成立七十五周年，盈盈和樂樂為香港誕下首對可愛的大熊貓，別具意義。我再一次衷心感謝國家向香港特區送贈大熊貓，充分顯示對香港特區的關愛和支持。我亦很感謝海洋公園團隊多年來對大熊貓安安、佳佳、盈盈和樂樂的悉心照料，以及中國大熊貓保護研究中心的專家一直以來的支持，讓大熊貓盈盈和樂樂得以在香港誕下一對龍鳳胎。這段時期是新誕生大熊貓胎兒的健康關鍵時刻，感謝海洋公園動物護理專業團隊聯同中國大熊貓保護研究中心專程來港的專家正不分晝夜全力悉心照料盈盈及一對寶寶。讓我們一起為工作團隊和人員打氣，並向盈盈和寶寶送上祝福，祝願一對龍鳳胎健康，媽媽盡快調養好身子。”



而海洋公園在第二天也立即召開記者會，詳細講述大熊貓懷孕及產子過程。這場發佈會關注度甚高，也引來內地和香港大量網友關注，還有網友笑稱“新生熊貓BB出生1.5日就開記者會，香港分享喜悅，忍不住，一點都忍不住。”