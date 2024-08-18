加沙停火談判暫停　各方態度顯“溫差”

8月14日，在加沙地帶南部城市汗尤尼斯，人們哀悼以軍襲擊遇難者。新華社發 中評社北京8月18日電／據新華社消息，加沙地帶停火談判15日在卡塔爾首都多哈重啟，16日暫停，將於下周在埃及首都開羅恢復。針對本輪停火談判，各方表態不一：巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）反對以色列提出的“新條款”；以色列則要求斡旋方向哈馬斯施壓、迫使其接受停火方案；美國則表達謹慎樂觀態度。



停火談判斡旋方美國、卡塔爾和埃及16日發表聯合聲明說，當天，美國在之前方案要點的基礎上提交了一份新方案。聲明稱，這一方案有助於彌合以色列與哈馬斯之間的分歧，有利於推動雙方在達成停火協議後迅速落實相關共識。



本輪停火談判與會方包括以色列、美國、卡塔爾和埃及談判人員，哈馬斯未派代表參會，由斡旋方“傳話”。就以色列在本輪談判中提出的“新條款”，哈馬斯表示反對。



綜合多家媒體報導，哈馬斯反對的內容包括以色列軍隊留在加沙地帶與埃及接壤的“費城走廊”，以及以軍控制劃分加沙地帶南北區域的一條交通主幹道，以篩查返鄉巴勒斯坦人中是否混有哈馬斯成員。



按照哈馬斯高級成員伊扎特·裡什克說法，以色列並未像斡旋方所說那樣，“遵循先前多輪談判所達成一致的內容”。



以色列總理本雅明·內塔尼亞胡要求斡旋方向哈馬斯施壓，迫使其接受美國總統約瑟夫·拜登5月底提出的停火方案中的“多項原則”。



拜登本月16日接受媒體採訪時說，與本輪停火談判開展前相比，以色列與哈馬斯目前“愈發接近”達成停火協議。



美國政府一名官員在接受記者採訪時說，參與談判的各方工作組將繼續推進技術性工作，各方高級官員“下周末前”會一直在開羅展開停火談判。

