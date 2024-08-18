出任泰國總理　佩通坦面臨哪些難題？

這是8月15日，佩通坦·欽那瓦在泰國曼谷出席新聞發布會的資料照片。新華社發 中評社北京8月18日電／據新華社消息，前總理賽塔遭解職後僅兩天，泰國國會下議院16日投票選舉新總理，與賽塔同屬為泰黨、擔任該黨黨首的佩通坦·欽那瓦成功當選。



現年37歲的佩通坦是泰國前總理他信的小女兒。她何以當選新總理？上任後面臨哪些政治挑戰？能否推進泰國經濟復甦？請看解局——



為什麼是她？



佩通坦一向被視為繼承欽那瓦家族政治資產的潛力人選，她領導的為泰黨脫胎於父親他信創建的泰愛泰黨，後者在他信政府被軍事政變推翻後解散，為泰黨則吸收了原先支持泰愛泰黨的大部分力量。



去年5月，為泰黨在大選中成為國會下議院第二大黨。因第一大黨遠進黨兩次總理提名未獲通過，為泰黨得以主導新政府的組建，領導執政聯盟。本月以來，泰國憲法法院做出兩個重大裁決——7日裁定遠進黨有違憲行為，宣布解散該黨；14日裁定賽塔在內閣改組時提名有違法記錄者出任部長的做法違憲，解除了他的總理職務。



賽塔被解職後，為泰黨與其執政盟友緊急磋商推舉新總理候選人等事宜。佩通坦獲得了包括執政聯盟第二大黨自豪泰黨黨首阿努廷在內的各黨代表支持。他們對外表態，總理選舉關乎國家治理的延續性，而且當前態勢不允許“政治真空”太久，其他國家正密切關注泰國的政局變化，新總理需“盡快出爐”。



佩通坦在2023年大選中就是為泰黨總理候選人之一，她於當年10月成為為泰黨黨首。在16日的下議院特別會議投票中，她作為唯一獲得提名的候選人獲得過半數議員支持，進而當選新總理。依據程序，佩通坦正式就任還需國王瑪哈·哇集拉隆功批准。上任後，她將是繼他信妹妹英拉之後泰國歷史上第二位女總理，也將成為泰國最年輕的總理。

