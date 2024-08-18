﻿雅加達城市下沉速度　全球最快

圖：雅加達早高峰時段，交通十分擁堵。＼路透社 中評社北京8月18日電／據大公報消息，綜合美聯社、BBC報導：印尼在1945年脫離荷蘭統治獨立，此後遷都的想法曾好幾次浮出水面。雅加達整座城市坐落在海岸邊的一片沼澤地帶上，共有13條河流在這裡縱橫交錯。由於地下水抽取無節制，再加上氣候暖化引發的海平面上升，雅加達被形容為全球下沉速度最快的大型城市。雅加達近年洪患不絕，人口膨脹、交通擁堵和空氣污染嚴重，遷都勢在必行。



雅加達市內有1100萬居民，但市內三分之一的居民無法獲得自來水。雅加達地表水污染嚴重，供水系統由私人公司運營，自來水價格昂貴，許多居民無力負擔，便依靠非法開挖的水井解決用水問題。民眾常年抽取地下水導致下沉危機加劇，也增加了洪災風險。有研究顯示，雅加達目前正在以每年1至15厘米的速度下降，北部沿海地區在過去10年裡下降了2.5米，2050年約95%的沿海土地將被海水淹沒。



雅加達還面臨空氣污染和交通擁堵等問題。雅加達空氣質量近年持續惡化，多次名列全球空氣污染最嚴重的城市。印尼環境和林業部數據顯示，44%的空氣污染來自交通運輸。雅加達是全球交通最擁堵的城市之一，每天有超過2000萬輛機動車輛在路上行駛，還有數百萬人來往於雅加達和衛星城。常年的交通堵塞使得當地居民戲稱自己“在車陣中慢慢老去”。據統計，雅加達每年因水災和堵車造成的經濟損失估計高達45億美元。