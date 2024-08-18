加沙新一輪停火談判無成果

圖：加沙中部17日繼續遭以軍空襲。＼法新社 中評社北京8月18日電／據大公報消息，綜合半島電視台、路透社報導：在多哈舉行的新一輪加沙停火談判於16日暫停，談判代表將於下周在埃及首都開羅再次會面，尋求達成協議。美國總統拜登當天表示，在美國試圖在會談中彌合以色列和哈馬斯之間的分歧後，“我們比以往任何時候都更接近（達成協議）”。哈馬斯17日發表聲明駁斥拜登的說法，稱“這是一種幻覺”。



新一輪加沙停火談判15日在多哈舉行，與會者包括以色列、卡塔爾、美國和埃及官員。哈馬斯方面未派出代表參會，但經由斡旋方“傳話”間接參與談判。聯合聲明稱，卡塔爾、美國和埃及已向哈馬斯和以色列提交了“橋梁提案”。



哈馬斯一名消息人士表示，在多哈舉行的談判結果，與哈馬斯7月收到的以拜登政府所提建議為基礎的方案不一致。任何不包括在加沙地帶實現全面停火、允許流離失所者返回家園、重建加沙地帶和交換被扣押人員等內容的協議都是無用的，“只會給以色列更多時間對巴勒斯坦人民犯下罪行”。



談判暫未有成果。以色列17日繼續對黎巴嫩和加沙地帶空襲，造成數十人死亡。



黎巴嫩真主黨日前公布了一段視頻，視頻顯示真主黨士兵通過疑似黎巴嫩境內一處地下設施的隧道運送大型導彈。半島電視台援引專家分析稱，這是“真主黨迄今發布的最露骨的視頻，展示了其隧道規模和武器庫”，可能是為了阻止以色列對黎巴嫩發動大規模行動。