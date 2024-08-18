美國特勤局將給特朗普提供防彈玻璃保護

這張視頻截圖顯示，7月13日，美國前總統特朗普在賓夕法尼亞州巴特勒市的競選集會現場被護送離開。新華社發 中評社北京8月18日電／據新華社消息，美國有線電視新聞網援引知情人士消息報導，美國特勤局已強化對前總統、共和黨總統候選人特朗普的安保，計劃在其參加競選集會時為他提供防彈玻璃保護，這是通常用於現任總統的安保措施。



特勤局將在特朗普預計會出席競選活動的地點事先“安排”防彈玻璃，直至今年11月總統選舉。這些防彈玻璃可視情用於室外和室內。



一名高級別美國官員說，對特朗普安保的額外措施還包括增加特工人數和特定技術手段。從後勤保障看，這是個“大工程”。出於安全考慮，該官員拒絕說明更多詳細情況。這些舉措在特朗普上月遇刺後推出，部分已經執行。



美國特勤局暫未就上述內容回應媒體記者詢問。



上月13日傍晚，賓夕法尼亞州20歲男子托馬斯·馬修·克魯克斯在該州巴特勒市舉行的特朗普競選集會上，從距演講台約140米的一處建築屋頂向特朗普連開數槍，致特朗普右耳受傷、現場觀眾一人死亡、兩人重傷。克魯克斯被特勤局人員當場擊斃。特勤局局長奇特爾事後宣布辭去職務。



另據美國《紐約時報》報導，對特朗普的安保已經影響到美國總統拜登的安保團隊。特朗普遇刺後，部分拜登安保團隊成員被臨時調去保障特朗普競選活動安全。一名特勤局官員說，這樣的做法“罕見”。



對於《紐約時報》報導，白宮和特朗普競選團隊均未予回應。