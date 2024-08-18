俄媒說24名烏軍人向俄軍投降

中評社北京8月18日電／據新華社轉編俄羅斯媒體17日報導，烏克蘭軍隊24名軍人在俄羅斯庫爾斯克州向俄軍投降。烏克蘭總統澤連斯基在社交媒體上發文稱，烏方加強了在庫爾斯克州的防禦並擴大了所占俄領土的面積。



據今日俄羅斯通訊社17日報導，烏克蘭武裝部隊第22獨立機械化旅的24名軍人在庫爾斯克州科馬羅夫卡村附近向俄軍投降。社交媒體公布了無人機拍攝的運送烏軍投降士兵的視頻。



俄國防部17日通報，過去24小時內，烏克蘭損失多達300名軍人和31輛裝甲車。而在庫爾斯克州的戰鬥中，烏方總共已損失3160名軍人和44輛坦克。



俄羅斯緊急情況部信息政策司副司長沙羅夫17日在新聞發布會上說，過去24小時內，有3000多人從庫爾斯克州的邊境地區疏散，前往安全地區。目前，在俄羅斯24個地區的172個臨時收容中心已安置從該州撤離的約1萬人。



澤連斯基17日在社交媒體上發文稱，烏方加強了在庫爾斯克州的防禦工事並擴大了所占俄領土的面積。他表示，烏方正努力從合作夥伴那裡獲取新的援助，以限制俄羅斯的進攻潛力和提升烏遠程作戰能力。



扎波羅熱核電站17日在社交媒體發布消息說，烏軍一架無人機當天向核電站機組外圍一條員工用的道路投擲炸彈，襲擊未造成人員傷亡。



俄外交部發言人扎哈羅娃16日在社交媒體上發文說，烏軍使用西方製造的導彈襲擊了庫爾斯克州格盧什科夫斯基區謝伊姆河上的大橋，橋梁被完全摧毀，襲擊導致2名協助居民疏散的志願者死亡。