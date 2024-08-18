她讓人們瞭解真正的非洲→

圖為館內野生動物雕像展示 （受訪者供圖） 中評社北京8月18日電／據中國僑網消息，“很多人覺得非洲很落後，但其實非洲是一個文明與現代並存之地，當地人生活狀態積極向上、樂觀開朗，我願把真實的非洲介紹給大家。”非洲文旅中心總經理馮鑫鑫說。



2020年，在納米比亞生活多年的馮鑫鑫回到中國，但她並未與非洲告別。



馮鑫鑫察覺中國對非洲的瞭解有限，大多數人對非洲的認知僅限於網上碎片化的信息。短暫休整後，馮鑫鑫決定在北京開辦文旅中心介紹非洲文化，打造一個集文化展示、體驗、交流於一體的平台。



為新移民“撐傘”



2008年，馮鑫鑫踏上前往非洲的路。“那時的非洲正如改革開放初期的中國，處處洋溢著勃勃生機與無盡的可能。”馮鑫鑫說。



那時的非洲街頭，偶遇中國面孔尚屬稀罕之事，尤其是在馮鑫鑫所在的納米比亞，全部人口不過240萬，中國移民更是屈指可數，衹有幾千人。



2010年，馮鑫鑫創立了納米比亞鳳凰旅行社。當地民眾的淳朴與樂觀給她留下了深刻印象，“無論是在街頭巷尾，不論他們的經濟狀況如何，每個人的臉上都掛著燦爛的笑容。”馮鑫鑫說，這種親和力和友好感，使她對非洲產生了深厚的情感，並決心以自己的方式讓更多人瞭解真實的非洲。



“非洲人是天生的舞蹈家和藝術家”

