在“一帶一路”上，他與家鄉“雙向奔赴”

圖為2023年中國—中亞峰會上，何誠（左）與哈薩克斯坦朋友交流。（受訪者供圖） 中評社北京8月18日電／據中國僑網消息，“把家鄉陝西的產品帶到哈薩克斯坦，是我的心願，也是我對兩國未來合作越走越近的期待。”哈薩克斯坦陝西商會會長何誠如是說。



17歲那年，何誠到莫斯科留學，修讀俄語專業。後來在機緣巧合下，何誠踏上了去往哈薩克斯坦的路途。如今，他往返於中國和哈薩克斯坦之間，為兩國經濟交往、人文交流牽線搭橋。



見證中歐班列跑出“加速度”



2013年11月，首趟中歐班列（西安）從西安國際港站發車。如今，中歐班列（西安）運行線路日趨多元，成為連接歐亞、暢通商貿的“黃金通道”。何誠見證著中歐班列的發展，也在貿易往來間尋找商機。



“早前兩國物流運輸面臨很多挑戰。”何誠回憶稱，當時一個訂單中包含的裝機設備又重又大，配件特別多，往往需要20多個貨運車廂才能裝完。由於傳統鐵路運力有限，運輸周期的增加極大影響了後續的工期進展，“但如果提前發貨，一旦工程進度變慢，一兩個月後機器又會有受潮、損壞的風險。”



“現在就方便多了。”何誠說：“2019年，我們在哈薩克斯坦承建水電站，所需的大件設備基本上10天就到了。依托中歐班列，運輸效率大大提高，我們也能根據客戶需求靈活調整物流方案。”



“不僅如此，哈薩克斯坦的美食也能讓中國消費者一飽口福。”何誠稱，哈薩克斯坦的蜂蜜、紅酒、巧克力等產品很有特色，比如紅酒入口偏香甜，更適合亞洲人的口感。“我們從哈薩克斯坦優選的產品經常被預訂一空。這也讓我有信心助力家鄉的產品‘走出去’，讓哈薩克斯坦的民眾瞭解陝西的魅力。”

