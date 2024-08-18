“北味南下”為美食天堂香港提色增香

中評社北京8月18日電／據新華社報導，連日來，一年一度的香港美食博覽及美食商貿博覽在香港會展中心舉行，兩個展覽超過500家內地參展商以“食”會友，全方位展示特色產品，為香港市民獻上“饕餮盛宴”。



“參展商可通過在香港建立品牌形象和市場基礎，更好地拓展海外市場，提升國際競爭力。”香港貿發局市場推廣副總監李柏齡說。



規模大、品質佳，內地產品領跑展覽



今年的香港美食展設有四大主題，首日主題是“大江南北之旅”。展會現場，川菜酸菜魚、洛川蘋果、金耳甜醋豬腳姜……各種美食的香氣在空氣中交織，構成了一幅色香味俱佳的畫卷。現場還設置了川派餐飲推介會、江蘇美食推介會、內蒙古羊配葡萄酒試吃會等，以美食為媒，讓香港市民瞭解當地美食文化與人文風俗。



由農業農村部農業貿易促進中心組織的中國農業國家展團匯聚內地12個省（區、市）的130家企業，涵蓋當地特產、傳統美味、地標有機、前沿新品四大類1000多種農食產品。



各攤位人流絡繹不絕，市民們或品味著舌尖上的中國，或好奇地詢問著食材與烹飪方法。部分參展商也在展位上開啟了直播帶貨，拓寬銷路。



香港市民金女士在展會的第一站購買了兩只真空包裝的海南文昌雞。她表示，今年的展品更加豐富，優惠力度大，準備兩千港元預算消費。“美食展的食品質量有保證，值得購買。”



來自湖南的參展商劉佳妮表示，今年湖南有超過30家企業參與美食展，香港是內地品牌出海的第一站，無論是在營商環境或是政策法規上都具有極強的吸引力。“通過美食展我們可以瞭解香港市場的變化，同時也期待簽下更多B2B訂單。”



場景新、特色濃，以美食促進文化交流

