熊貓寶寶飲奶視頻曝光　大力吸啜　叫聲響亮

圖：大熊貓寶寶大力啜奶，模樣十分可愛。（圖源：大公報） 中評社北京8月18日電／據大公報報導，一對港產大熊貓寶寶日前在海洋公園出世，兩姊弟的一舉一動引起大眾關心。海洋公園昨日在新設的社交平台專頁，發放大熊貓寶寶吃奶的視頻，片段長達一分鐘。據瞭解，視頻內是龍鳳胎的弟弟，由照顧員人手用奶瓶喂奶，大熊貓寶寶未開眼，發出“啊啊啊”的叫聲，聲音響亮，當小嘴巴輕輕接觸奶嘴後，就開始大力吸啜，過程十分可愛及治癒。網友們紛紛留言祝福兩姊弟健康長大，期待到海洋公園探望牠們和父母樂樂、盈盈一家四口。



《大公報》facebook專頁前晚上載該段視頻，已吸引大批“熊貓迷”點贊及留言，有網友留言說“雙胞胎出生是好兆頭，雙喜臨門”，“祝福熊貓寶寶健康成長，期望未來見面”等。



19歲誕下雙胞胎的盈盈，成為熊貓界的最高齡新手媽媽，牠同樣得到網友們祝福，有人留言說，“盈盈都入鄉隨俗，像香港人一樣晚育”。也有網友留言說，“可否有專屬龍鳳胎的定期視頻更新，記錄成長”。



民建聯全國人大、政協及團體代表界議員陳勇建議，海洋公園每日更新兩只大熊貓寶寶的生活動態，待牠們身體狀況穩定後，透過網絡24小時直播，吸引各地熊貓迷到訪香港旅遊，“我相信是所有熊貓迷，包括全香港的大人及小朋友，都很渴望。”