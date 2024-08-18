抗議女醫生慘遭奸殺　印度醫生大罷工

中評社北京8月18日電／據大公報消息，據美聯社、BBC報導：印度各地醫生17日發起24小時全國大罷工，以抗議加爾各答市一名女實習醫生慘遭奸殺。預計有超過100萬名醫生參與罷工，再次突顯印度婦女長期遭受性侵害的問題。



根據印度醫學協會的聲明，此次罷工於17日早上6點開始，罷工期間暫停所有非必要的醫療程序，除了急診病人外，不再接待其他病人。印度各地的醫生高舉寫著“沒有安全，就沒有服務”、“保護醫生”等標語，要求對強姦和殺戮負責。



8月9日，一名31歲的女實習醫生在東部加爾各答市國立RG Kar醫學院附屬醫院內被發現遭奸殺。該醫院工作人員表示，這名女醫生是在值班36小時後於醫院的研討會議廳睡覺時遭遇不幸。印度警方17日正式逮捕了一名涉案的33歲男性義工，其一直為加爾各答警方工作，並經常造訪案發醫院。加爾各答警方被憤怒的民眾指責處理不當，該市高等法院將案件調查轉交至最高機關印度中央調查局。



罷工醫生要求當局實施旨在保護醫護人員免受暴力傷害《中央保護法》。印度醫學協會表示，上述奸殺案是“由於缺乏女性安全空間而發生的野蠻規模的罪行”，並要求當局加強醫院安保，創造安全的休息空間，保護醫護人員免受暴力對待。



印度總理莫迪15日要求迅速懲罰那些對婦女犯下“滔天罪行”的人。在印度，針對婦女的性暴力是一個普遍存在的問題，平均每天發生近90起強姦案。