特首今落區大埔　舉行施政咨詢會

圖：李家超今日將聯同司局長到大埔出席施政報告咨詢活動，與市民交流。圖為去年李家超與官員出席地區咨詢會情形。（圖源：大公報） 中評社北京8月18日電／據大公報報導，行政長官李家超將於十月發表新一份施政報告，他昨日在社交網頁發布消息，今日（18日）將於大埔舉行地區咨詢會，他和各司局長會以小組討論形式，圍繞“拚經濟”、“惠民生”兩個主題與市民深入交流，認真聆聽大家的意見和建議。



有大埔區區議員就施政報告提出不同的建議，包括加快擴建那打素醫院和興建白石角港鐵站，並提出將大埔打造成文化生態旅遊地區，又建議在區內增設水上活動中心，甚至考慮設立第二個熊貓館。＼大公報記者 龔學鳴



李家超在社交平台表示，施政報告咨詢已展開一個月，自己和團隊至今分別出席了超過20場線上線下的咨詢會，接下來會走進社區，近距離與市民面對面交流。歡迎市民收看電視或網上直播，並積極提出寶貴意見，共同為香港的未來發展貢獻力量。



另據香港電台消息，今日在大埔的地區咨詢會將於早上10時至中午12時在一間學校舉行，屆時香港電台第一台、港台電視31、32，以及香港電台多個網上平台及流動程式將會直播。



區議員倡大埔建熊貓館



大埔區議員李漢祥表示，兩個關於在大埔區的大項目，希望可以提速上馬，簡化繁復程序，盡快竣工，包括擴建那打素醫院，以及興建白石角港鐵站。他介紹說，除了離島區外，大埔區是全港面積第二大的地區，極具潛力打造成全港最具規模的文化／生態旅遊地區。區內有大美督、龍尾灘、林村許願廣場、慈山寺等旅遊景點，也有連綿的行山徑、海濱長廊、單車徑、緩跑徑，政府宜積極考慮沿大埔海濱至林村河一帶，增設多元化的水上活動中心，也可以在林村河設置“貢多拉”式水上活動。



李漢祥續說，香港將會有六只大熊貓，很多市民和不少遊客已多次去過海洋公園，為配合打造大埔成為文化生態旅遊的主題，不妨考慮在大埔設置第二個熊貓館。大埔是鐵路沿線的地區，如果能夠重點發展文化生態旅遊，應該可以吸引到很多來自大灣區的遊客。

