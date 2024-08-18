﻿俄斥西方協助烏克蘭越境施襲

中評社北京8月18日電／據大公報消息，烏克蘭對俄羅斯庫爾斯克州發動的攻勢已持續超過10日。庫爾斯克州代理州長斯米爾諾夫16日證實，烏軍摧毀了該州一座大橋。俄外交部發言人扎哈羅娃稱，烏軍使用的武器可能是美國的“海馬斯”火箭炮，並導致多名試圖疏散平民的人員死亡。與此同時，俄軍在烏東戰線不斷推進，截至16日，距離頓涅茨克後勤與交通樞紐波克羅夫斯克僅剩10餘公里。這一消息加劇了外界對於烏軍攻入俄境內是否有成效的質疑。



【大公報訊】烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基16日向總統澤連斯基匯報時稱，烏軍在庫爾斯克州一些地區推進了1至3公里，並俘虜了俄軍士兵。俄外交部17日表示，烏軍使用西方武器，炸毀了庫爾斯克州格盧什科夫斯基區的謝伊姆河大橋。該區部分居民點撤離通道已被切斷。



西式武器頻現庫爾斯克



路透社援引俄外交部發言人扎哈羅娃稱，庫爾斯克州一座橫跨謝伊姆河的橋梁遭到火箭炮攻擊，這座橋完全被摧毀，“（用的武器）很可能是美國的‘海馬斯’”。報導稱，這座橋位於“俄武裝部隊的關鍵後勤區域”。



基輔宣稱，烏軍自本月6日以來已在庫州拿下82個居民點，占領土地面積超過1100平方公里。除可能使用了美制“海馬斯”外，有消息稱，包括“布雷德利”裝甲車、“史崔克”裝甲車以及德國提供的“貂式”步兵戰車等西式武器，都在俄境內出現。



英國媒體近日證實，英國“挑戰者－2”主戰坦克參與了烏軍對庫爾斯克的進攻。英國國防部拒絕對作戰細節發表評論，但英國政府消息人士此前宣稱，烏軍可以在俄領土上使用英國武器，除了“風暴陰影”巡航導彈。

