美國“司美格魯肽熱”背後的“山寨藥”亂象

中評社北京8月18日電／據新華社消息，司美格魯肽這一降糖減肥藥物如今在美國大受歡迎。然而隨著它走紅美國，相關“山寨藥”泛濫、非法銷售該藥等亂象也隨之興起，令美國食品和藥物管理局頗為頭疼。



司美格魯肽是一種胰高血糖素樣肽－1（GLP－1）受體激動劑，能促進胰島素分泌、抑制胰高血糖素分泌，延緩胃排空而增加飽腹感，通過抑制下丘腦攝食中樞的作用而降低食欲，達到降血糖減輕體重的效果。



該藥最初被用於治療糖尿病，後被發現能顯著減輕體重且副作用可控，美國及多個國家對該藥的需求因此激增。美國一些知名人士公開力挺該藥，社交媒體及多個網站上充斥相關廣告。據美媒報導，司美格魯肽及同類藥物的市場規模預計到2030年將超過1000億美元。



司美格魯肽在美國價格較高，每月療程用量的售價約1000美元，即使如此也依然供不應求。在巨大的市場需求刺激下，美國市面上湧現出多種號稱和司美格魯肽具有相同功效的“配制藥物”。這些藥物往往以司美格魯肽為原料，再摻雜其他物質，價格遠低於正牌的司美格魯肽，每月療程用量的售價在300－600美元不等。



據美國食品和藥物管理局官網介紹，“配制藥物”是獲得相關認證許可的藥店等機構的專業人員利用相關藥物原料為某些患者定制的藥物，在符合相關規定的情況下是合法的。



但這類藥物並未經過美國食品和藥物管理局的審核，安全性和有效性無法得到保證。美國食品和藥物管理局多次公開警告，多種以司美格魯肽為原料製作的“配制藥物”或者成分可疑，或者劑量不准，會給患者健康造成傷害，甚至有人因使用“配制藥物”而入院接受治療。

