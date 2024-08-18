土耳其“夜間博物館”為旅遊業增添活力

中評社北京8月18日電／據新華社消息，今年4月，土耳其文化和旅遊部開始實施“夜間博物館”項目，延長著名景點的開放時間，方便遊客錯峰參觀游覽。目前，土耳其地中海沿岸的歷史博物館和考古遺址正陸續在夜間向遊客開放，為當地旅遊業注入更多活力。



土耳其擁有古希臘、羅馬帝國和奧斯曼帝國時期的眾多歷史文化遺址。以弗所古城是土耳其首個完成改造並接待遊客的“夜間博物館”。在LED燈的照射下，以弗所古城寬闊的古道、大型露天劇場、古圖書館等遺跡在夜間更顯神秘莊嚴。



這座土耳其知名古城在今年4月完成改造後，其夜間遊客絡繹不絕。傍晚時分景區停車場時常因爆滿導致堵車；晚上十點多該景區熄燈，不少遊客才從景區走出來。



夜游以弗所古城的土耳其遊客穆斯塔法·切維克十分高興，這是他第一次來此參觀。他在接受採訪時說，夜間比較涼爽，可以避開遊客高峰時段和高溫，“燈光下的古城很美，給我留下了深刻印象”。



以弗所古城工作人員埃達·比爾迪裡吉奧盧介紹說，除了燈光效果，以弗所古城在夜間也開放數字博物館，讓遊客從視覺、聲音等多方面感受歷史文化。



哈坎在以弗所古城門口經營一家便利超市。自“夜間博物館”項目實施以來，他幾乎每天晚上11點左右才閉店。“營業時間延長，遊客更多，超市生意也好了不少。”哈坎說。



位於土耳其代尼茲利省的希拉波利斯古城遺址緊鄰自然景觀帕穆克卡萊（又稱棉花堡），該地區自古便是溫泉療養勝地。兩處景觀同時被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》。今年夏季旅遊旺季來臨時，希拉波利斯古城便啟動了“夜間博物館”項目。負責該地考古挖掘的棉花堡大學教授傑拉勒·希姆謝克介紹說，伴隨著燈光，在千年遺址裡穿行，在千年流淌的溫泉水中游玩，這樣的夜間體驗十分奇妙。

