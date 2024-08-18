一名遊客在五大道大理道上漫步休閑（4月13日攝）。（圖源：新華社） 中評社北京8月18日電／網評：年輕人為何愛上“新中式”美學

來源：人民日報 作者：卞向陽



巴黎奧運會上，18歲的自由式小輪車運動員鄧雅文奪金後，頭戴發簪，向世界展現東方之美；年輕人身穿漢服，走在城市街頭、旅遊景點，成為一道風景；傳統服飾元素亮相中國國際時裝周、上海時裝周等專業舞台，頻頻引發關注。近年來，以中國傳統服飾為代表的“新中式”美學風靡一時，尤其受到年輕一代的青睞。



縱觀中華民族的文明史，服飾不僅是物質文明的重要組成部分，也是社會文化的集中體現。中國的服飾制度在周代就初步成形，自漢代以後則作為“禮樂文化”的物化形式而不斷變化和發展。中國的歷代服飾，包含了天人合一、象天法地的人文觀念，也是不同歷史時期社會生活的反映。從秦漢的質朴簡潔到唐代的華貴典雅，從宋代的儒雅清秀到清代的繁復之美，形成了兼收並蓄、各美其美的中華服飾文化體系，並且輻射影響了周邊諸多國家。



隨著我國經濟社會的發展，年輕一代的文化自信愈發強烈。他們積極擁抱“新中式”美學，並在線上線下的多種場景中，相互傳遞著文化認同和文化自覺。據統計，“新中式穿搭”話題在某短視頻平台播放量超百億次。



90後女生設計出中國航天系列主題漢服，展現對“硬核浪漫”的想象；專業設計師給馬面裙裝上了拉鏈，讓傳統服飾更好融入現代生活……文化內涵深厚的傳統服飾，經由Z世代的創新創造，煥發更加奪目的光彩，並吸引越來越多的世界目光。我曾在歐洲設計學院舉辦過一場漢服主題講座，身穿傳統服飾的中國留學生成為全場的焦點，引起歐洲學生的好奇與興趣。



對“新中式”美學的關注與認知，也逐漸由表及裡，走向對材質、細節、歷史的深入挖掘。在風格方面，既注重保留中式美學共性，也注重傳統美學的當代呈現，根植於“中”，造型求“新”；在款式造型方面，設計師既注重對中國傳統式樣的借鑒和改造，也注重將立領、斜襟、通袖、布紐等局部造型與國際潮流相結合、相轉換，巧妙運用民族服飾的特色元素；在材料、色彩和圖案方面，不僅運用宋錦、香雲紗等傳統絲綢品種，也化用中國特色紋樣圖案，讓傳統之美成為國風新潮。

